إصابة 11 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

أصيب 11 شخص، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية بنى على بمركز بنى مزار بالمنيا، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلة نجيب وعائلة عبد الكريم بقرية بنى على بمركز بنى مزار، بسبب النزاع على قطعة أرض، وأسفرت إصابة 11 شخص من العائلتين وتم ضبط كمية من الأسلحة والطلقات النارية بحوزة بعض المتهمين.

وكلف مدير الأمن العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى بالإنتقال ألى مكان الواقعة، وكشفت التحريات وجود نزاع بين العائلتين بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية بنى على، وتطور النزاع ألى مشاجرة تبادل فيها الطرفان إطلاق أعيرة نارية.

نتج عن ذلك إصابة كل من، أحمد نجيب على، ومحمد صبحى نجيب، وحميده صبحى نجيب، ورمضان سعد شتيوى، ورضا رمضان نجيب، وممدوح شحاته محمد، بطلقات نارية من الطرف الثانى”عائلة عبد الكريم”، كما أصيب 5 أخرين من العائلة الثانية وتم القبض على أطراف عائلة عبد الكريم وبحوزتهم أسلحة الية وخرطوش وطلقات، وتم نقل المصابين ألى مستشفى بنى مزار العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.