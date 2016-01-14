الرئيس الإندونيسي يدعو مواطنيه لعدم الذعر عقب هجمات جاكرتا

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، مواطنيه إلى ألا يتملكهم الذعر في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذت بواسطة الأسلحة النارية والقنابل، وهزت العاصمة جاكرتا اليوم الخميس.

وكان الرئيس ويدودو خارج العاصمة جاكرتا عندما وقع الهجوم ، واضطر إلى قطع رحلته والعودة بطائرة هليكوبتر، ومن ثم قام بتفقد مكان وقوع الهجمات .

ونقلت شبكة يورو نيوز الإخبارية عن الرئيس الإندونيسي قوله ” لا يجب أن يتملكنا الذعر جراء ما حدث من هذا العمل الإرهابي ، بل علينا أن نبقى هادئين، لأن كل شيء سيكون تحت السيطرة”.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 مهاجمين من بين سبعة هم إجمالي ضحايا الهجمات، حيث قتل إندونيسي وآخر كندي وأصيب حوالي 20 شخصا ، بينهم جزائري ونمساوي وألماني وهولندي ، وخضع بعض ضحايا الهجوم للعلاج في مستشفى الجيش المركزي.

وقالت الشرطة الإندونيسية ، إن المهاجمين ربما أرادوا استنساخ هجمات نوفمبر في باريس، باستهداف عدة مواقع في الوقت نفسه.

أ ش أ