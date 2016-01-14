اخبار العراق اليوم ..مقتل قيادى بتنظيم داعش وعدد من مرافقيه بغارة جوية للتحالف الدولى

ركزت اخبار العراق اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار العراق اليوم أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل قيادى كبير فى تنظيم داعش الإرهابى وعدد من مرافقيه إثر ضربة جوية للقوات العراقية على مقر اجتماع لهم شمالى البلاد.

وأعلن مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين فى العراق، اليوم الخميس، أن تنظيم داعش شن هجوما كبيرا سيطر فيه على الطريق الرئيسى بين تكريت وكركوك.

وقال المصدر إن "تنظيم داعش شن هجوما كبير ابتداء من منطقة الفتحة شمالا وصولا إلى منطقة تل كصيبة جنوبا على محاور عدة ويسيطر على منطقتى تل كصيبة والمبدد 30كم شرقى تكريت ويسيطر على طريق تكريت كركوك".

ومن اخبار العراق اليوم ، تسلم وزير الخارجيّة العراقى إبراهيم الجعفرى فى بغداد الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير السعودية لدى العراق ثامر السبهان.

وكشف الجعفرى عن أنه سيزور الرياض قريباً؛ لبحث تفعيل التعاون المُشترَك، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، والقضاء على بُؤر التوتر التى من شأنها التأثير فى أمن، واستقرار المنطقة.

وأكد الجعفرى أن إعادة فتح السفارة السعوديّة فى بغداد بعد قطيعة 25 عاماً يُمثل نجاحا للدبلوماسيّة العراقيّة الرامية إلى الانفتاح على دول العالم كافة والجوار خاصة، وقال أن العالم يمرُّ اليوم بظروف استثنائيّة تتمثل فى عصابات تنظيم(داعش الإرهابى، ممّا يتطلب بذل أقصى الجُهُود والتعاون والتنسيق من أجل القضاء عليه ومنع انتشاره. وبحث الجعفرى مع السبهان سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة بين بغداد والرياض، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين، وناقشا جُهُود العراق لتهدئة الأوضاع وتخفيف التوتر بين الرياض وطهران، وأعرب عن استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمّة البعثة الدبلوماسيّة السعودية ببغداد، مُتمنياً النجاح والتوفيق للسفير السبهان والبعثة الدبلوماسية فى عملهم بالعراق.