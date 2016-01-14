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أخبار السعودية اليوم.. سعوديون يُجددون البيعة للملك سلمان على "تويتر"

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أخبار السعودية اليوم.. سعوديون يُجددون البيعة للملك سلمان على "تويتر" أخبار السعودية اليوم.. سعوديون يُجددون البيعة للملك سلمان على "تويتر"
ركزت أخبار اليوم على دخول هاشتاج الملك سلمان فى قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات الصغيرة، بعد مرور سنة كاملة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم فى المملكة العربية السعودية. واحتفل نشطاء تويتر بهذه الذكرى مجددين البيعة للعاهل السعودى، حيث قال ياسر القحطانى: "وفى كل يوم وليلة.. لسلمان الوفاء والهيبة.. نجدد السمع والطاعة.. حفظك الله للوطن وحفظ الله الوطن وأهله"، بينما قالت زينب المصبح: "وطنى أمان أنت يا دوحة الإسلام.. ذكرى البيعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.. ورحم الله مليكنا عبد الله غفر الله ذنبه وعفى عنه".

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بقطع جمهورية جزر القمر المتحدة علاقاتها مع إيران، وكانت جزر القمر قررت استدعاء سفيرها فى طهران أول يناير الجارى بهدف إظهار "تضامنها" مع المملكة السعودية، فى وقت يشتد فيه التوتر بين الرياض وطهران.

وركزت أخبار السعودية اليوم أيضًا على تسلم وزير الخارجيّة العراقى إبراهيم الجعفرى فى بغداد الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير السعودية لدى العراق ثامر السبهان.

وكشف الجعفرى، عن أنه سيزور الرياض قريباً؛ لبحث تفعيل التعاون المُشترَك، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، والقضاء على بُؤر التوتر التى من شأنها التأثير فى أمن، واستقرار المنطقة.

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مصر 365

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