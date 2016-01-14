طيران التحالف يكثف غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظتى مأرب وتعز

>كثف طيران التحالف العربى بقيادة السعودية ، اليوم الخميس، غاراته الجوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة مأرب (173) كم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف شن عشر غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين وقوات صالح فى "جبل هيلان" و مديرية "صرواح، غربى مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن دوى إنفجارات عنيفة سُمع فى تلك المناطق جراء استهداف مخازن الأسلحة فى جبل هيلان، آخر معقل للحوثيين وقوات صالح بمحافظة مأرب.

وبحسب المصادر، تزامنت تلك الغارات مع تقدم لقوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى منطقة "المشجح" ومحيط "جبل هيلان"، بمديرية صرواح.

وفى محافظة تعز (257) كم جنوب العاصمة صنعاء، شن طيران التحالف العربى غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى "عصيفرة" و "بير باشا" و معسكر "العمري" غربى تعز.

يذكر أن طيران التحالف يشن، منذ بدء عاصفة الحزم نهاية مارس الماضى، عشرات الغارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى معظم المحافظات اليمنية.