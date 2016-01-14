أخبار اليمن اليوم..رئيس الجمهورية يلتقى قيادة مجلس المقاومة لمحافظة تعز

ركزت أخبار اليمن اليوم على استقبال الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة مجلس المقاومة الموحدة لمحافظة تعز برئاسة حمود المخلافى، وأعضاء المجلس قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادى وقائد العمليات العميد يوسف الشراجى، وقائد اللواء 17 العميد عبد الرحمن شمسان، وقائد اللواء 22 العميد صادق سرحان، وأمين عام التنظيم الوحدوى الناصرى عبدالله نعمان، ووكيل محافظة تعز محمد الصنوى.وفى اللقاء أشاد الرئيس بصمود وتضحيات أبناء محافظة تعز فى مواجهة آلة القتل الوحشية بأسلحة الدولة التى اختطفها ميليشيا الحوثى وصالح الانقلابية، ليدمروا بها تعز وفرض الحصار القاتل عليها وقتل الأطفال والأبرياء لاستسلام المدينة فى حقد دفين وغير مسبوق على تعز وأبناءها.

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على إعلان السلطات السعودية اليوم الخميس، مقتل أحد رجال القوات المسلحة، الذين يدافعون عن حدودها مع اليمن، فى منطقة جازان (جنوب غرب) المملكة.

وقالت السلطات السعودية فى بيان لها اليوم، إن "الرقيب جبران حسن صيرم من القوات المسلحة البرية استشهد مساء أمس الأربعاء، على الشريط الحدودى جنوب منطقة جازان".

وأوضحت، "أن الشهيد قتل أثناء أدائه لواجبه الدينى والوطنى، وقيامه بمهامه العسكرية لحماية حدود البلاد مع زملائه المرابطين من القوات العسكرية والأمنية"، وأشار البيان إلى أنه تم نقل جثمان القتيل من منطقة جازان إلى نجران، تمهيدًا لتشييع جنازته مساء اليوم الخميس، دون الكشف عن تفاصيل مقتله.