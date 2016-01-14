أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اختطاف 5 حراس ليبيين تم تكليفهم بحراسة شركة إنشاءات تركية جنوب ليبيا

Google+ Print
اختطاف 5 حراس ليبيين تم تكليفهم بحراسة شركة إنشاءات تركية جنوب ليبيا اختطاف 5 حراس ليبيين تم تكليفهم بحراسة شركة إنشاءات تركية جنوب ليبيا

>هاجم مسلحون مجهولون موقعا لشركة إنشاءات تركية قرب مدينة "مرادة" بجنوب شرق ليبيا، واختطفوا 5 حراس ليبيين مدنييين ونقلوهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد عميد بلدية مرادة، عبدالله دبوب، فى تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الحراس المختطفين هم مدنيون ولا يتبعون أى جهة أمنية أو عسكرية وتم تكليفهم من المجلس البلدى لحماية العاملين بالشركة.

وطالب "دبوب"، الجهة المسؤولة عن اختطاف الحراس الخمسة، بالإفراج عنهم فورًا وعدم الزج بهم فى أى صراع من الصراعات التى تشهدها المنطقة.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر بمدينة مرادة، إن المجموعة المسلحة التى اختطفت الحراس يشتبه فى انتمائها لتنظيم داعش الإرهابى الذى ينشط فى تلك المنطقة.

يذكر أن الشركة التركية تنفذ طريقا اسفلتيا يربط بين بلدة العقيلة الساحلية الواقعة ما بين مدينتى البريقة وراس الانوف النفطيتين ومدينة مرادة جنوبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365