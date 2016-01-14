اختطاف 5 حراس ليبيين تم تكليفهم بحراسة شركة إنشاءات تركية جنوب ليبيا

>هاجم مسلحون مجهولون موقعا لشركة إنشاءات تركية قرب مدينة "مرادة" بجنوب شرق ليبيا، واختطفوا 5 حراس ليبيين مدنييين ونقلوهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد عميد بلدية مرادة، عبدالله دبوب، فى تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الحراس المختطفين هم مدنيون ولا يتبعون أى جهة أمنية أو عسكرية وتم تكليفهم من المجلس البلدى لحماية العاملين بالشركة.

وطالب "دبوب"، الجهة المسؤولة عن اختطاف الحراس الخمسة، بالإفراج عنهم فورًا وعدم الزج بهم فى أى صراع من الصراعات التى تشهدها المنطقة.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر بمدينة مرادة، إن المجموعة المسلحة التى اختطفت الحراس يشتبه فى انتمائها لتنظيم داعش الإرهابى الذى ينشط فى تلك المنطقة.

يذكر أن الشركة التركية تنفذ طريقا اسفلتيا يربط بين بلدة العقيلة الساحلية الواقعة ما بين مدينتى البريقة وراس الانوف النفطيتين ومدينة مرادة جنوبا.