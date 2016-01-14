كيرى يعرب عن دعمه للسعودية فى نزاعها مع إيران.. ويدعو لحل دبلوماسى

>قال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، اليوم الخميس، إن بلاده تقف بجانب المملكة العربية السعودية فى نزاعها مع إيران، حتى مع السعى للوصول إلى حل دبلوماسى للأزمة المثارة بين الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاءه مع نظيره السعودى عادل الجبير فى لندن، حيث وصف كيرى المحادثات مع وزير الخارجية السعودى "بالبناءة"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن التعاون أساسى لتحقيق تقدم على صعيد قضايا الأزمة السورية وداعش وإيران.

وقال جون كيري، إن على دول المنطقة ألا تدخل فى شؤون الدول الأخرى الداخلية، مضيفًا أنه يرغب فى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وقال كيرى للصحفيين إن الولايات المتحدة تتفهم "التحديات التى تشعر بها المملكة ودول أخرى فى المنطقة إزاء التدخل فى شؤونهم الداخلية".

وأضاف أن "واشنطن تقف إلى جانب أصدقائها، لكننا نريد أيضا أن نرى عمل الدبلوماسية. نريد أن نحاول أن نرى ما إذا كان هناك وسيلة، للانتقال الى الأمام، لحل بعض هذه المشاكل دون التحرك الى صراع أكبر".

وتابع وزير الخارجية الأمريكى "إن آخر شيء تحتاجه المنطقة هو المزيد من الصراع، وأنا أعلم أن المملكة العربية السعودية تتفق مع ذلك".

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودى إن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة "قوية"، مشددًا على أهمية التعاون السعودى الأمريكي.

وأوضح "إن أكثر الطرق فعالية بالنسبة لنا للعمل على الرغم من هذه التحديات هى من خلال شراكتنا الوثيقة والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مقارنا عدم الاستقرار الإقليمى الحالى بغزو صدام حسين واحتلال الكويت فى عام 1990. وقال إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ستتعامل مع التحديات بطريقة تحافظ على مصالح البلدين.