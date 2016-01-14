اخبار المغرب اليوم.. انتخاب خديجة عريب رئيسا لمجلس النواب الهولندى

ركزت أخبار المغرب اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار المغرب اليوم، انتخاب الهولندية من أصل مغربى خديجة عريب رئيسة لمجلس النواب فى البرلمان الهولندى فى سابقة هى الأولى.

وحصلت عريب وهى نائبة عن الحزب العمالى منذ 1998 مع انقطاع قصير بين 2006 و2007، على 83 صوتا من أصل 134 خلال عملية تصويت فى مجلس النواب الذى يضم 150 عضوا. وتتولى عريب التى ولدت فى المغرب عام 1960 وأتت إلى هولندا عندما كانت مراهقة، رئاسة المجلس بالوكالة بعد إستقالة سلفها أنوشكا فان ميلتنبورغ فى ديسمبر الماضى.

و استقالت ميلتنبورغ بسبب فضيحة مخدرات أدت أيضا إلى استقالة وزير العدل وآخرين. والحزب العمالى هو الثانى فى مجلس النواب (36 مقعدا) وراء الحزب الليبرالى بزعامة رئيس الحكومة مارك روتى (40 عاما) ويشكلان معا التحالف الحاكم حاليا.

ومن أخبار المغرب اليوم أيضا ، أعلن سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن تنظيم ورشة عمل ولقاءات لشركات السياحة والفنادق المصرية مع نظرائها المغربية، بمدينة الرباط بالمغرب خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الجارى، وذلك بهدف دفع الحركة السياحية بين البلدين، وتحقيق الاستفادة المشتركة فى ظل التسهيلات الأخيرة المقدمة للسائح المغربى من الجانب المصرى.

ومن جانبها قامت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، بإخطار أعضائها، لمطالبة الشركات الراغبة فى المشاركة بسرعة تقديم البيانات الخاصة بالمشاركين للغرفة.

يذكر أن هشام زعزوع ، وزير السياحة المصرى أكد أن الأجهزة المعنية وافقت على تخفيض قوام الفوج السياحى من دول المغرب العربى (المغرب ، تونس ، الجزائر)، من 5 أشخاص إلى شخصين، على أن يتم منح التأشيرات من سفاراتنا بتلك الدول، ويثبت بالتأشيرة اسم الوكيل السياحى أو المنشأة السياحية.