الصلع.. كل ما تريد معرفته عن الأسباب وأفضل طرق العلاج

•أسباب الصلع وسقوط الشعر

يفقد الشخص العادى ما يقرب من 50 : 100 شعرة فى اليوم الواحد، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، ومع ذلك هناك بعض الرجال والنساء يفقدون أكثر من ذلك بكثير، ويعانون الصلع، ليس هذا فحسب بل تعانى الكثير من النساء من سقوط الشعر الذى يصل إلى ما يعرف بالصلع الحريمى، ما يؤدى إلى قلة الجاذبية، ولعلاج تساقط الشعر والصلع، يجب حل جذور المشكلة المسببة له.

صحيح أن الرجال أكثر عرضة لفقدان الشعر مقارنة بالنساء، ويرجع ذلك أساساً إلى نمط صلع الذكور، لكن فقدان الشعر أمر شائع أيضا فى النساء، لكن أقل حدة من الرجال، وهناك طرق لعلاج كل من الذكور والإناث وهذا يتوقف على السبب المؤدى الى فقدانه.

الإجهاد البدنى يسبب الصلع

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>تشمل أنواع الإجهاد البدنى: حدوث حادث سيارة، أو مرض شديد، حتى الأنفلونزا يمكن أن تسبب فقدان الشعر المؤقت.

العلاج: الخبر السار هو أن الشعر يبدأ فى النمو مرة أخرى بعد تعافى الجسم.

الحمل من أبرز أسباب سقوط الشعر عند النساء

الحمل يمكن أن يسبب فقدان الشعر بسبب اضطراب الهرمونات، ويزداد تساقط الشعر، ويكون أكثر شيوعاً بعد الولادة مقارنة بفترة الحمل.

العلاج:

يجب الشعور بالاطمئنان، حيث إن الشعر سينمو مرة أخرى فى غضون بضعة أشهر من الولادة.

تناول الكثير من فيتامين A يسبب الصلع و سقوط الشعر

المبالغة فى تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على فيتامين (أ) أو الأدوية يمكن أن تسبب فقدان الشعر، ووفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن النسبة اليومية لفيتامين (أ) هى 5000 وحدة دولية (IU) يومياً للبالغين والأطفال فوق سن 4 أعوام.

العلاج:

بمجرد التوقف عن تناول فيتامين A بكمية مرتفعة ينمو الشعر بشكل طبيعى.



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نقص البروتين يسبب الصلع وفقدان الشعر

إذا كنت لا تحصل على ما يكفى من البروتين فى النظام الغذائى الخاص بك فإن الجسم يعمل على إيقاف نمو الشعر، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

العلاج:

هناك العديد من مصادر البروتين، بما فى ذلك الأسماك، واللحوم، والبيض، وإذا كنت لا تأكل اللحوم أو المنتجات الحيوانية، فإن هناك 5 أنواع مصادر نباتية للبروتين، مثل السبانخ والبروكلى والليفت والمشروم والبقدونس والقرنبيط.

نمط صلع الذكور يسبب فقدان الشعر

هناك نحو اثنين من كل ثلاثة رجال يعانون من فقدان الشعر عند وصولهم إلى سن 60 عاماً، وهذا يطلق عليه نمط صلع الذكور، وهذا النوع من فقدان الشعر ناجم عن تغيير الجينات والهرمونات الجنسية الذكرية.

العلاج:

يمكن علاج نمط صلع الذكور بالكريمات الموضعية مثل "مينوكسيديل" وبعض الأدوية عن طريق الفم مثل فيناسترايد التى يمكن أن تعمل على وقف تساقط الشعر أو حتى نمو الشعر مستقبلياً، أو إجراء عملية جراحية لزرع الشعر.

?الوراثة من أسباب الصلع وفقدان الشعرعند النساء

نمط فقدان الشعر للإناث ضمن الصلع الوراثى وقد يشبه الصلع الذكورى، وهو فى الأساس النسخة النسائية من نمط صلع الذكور، وهو قد يكون نتيجة للوراثة لكن على عكس الرجال، حيث إن المرأة لا يتساقط لديها الشعر مثل الرجال، بل يحدث لديهم هشاشة وفقدان للشهر بطريقة ملحوظة.

العلاج:

يعتمد العلاج على دواء الـ"مينوكسيديل" للمساعدة على نمو الشعر، أو على الأقل الحفاظ على الشعر من السقوط.

اضطراب الهرمونات الأنثوية يسبب فقدان الشعر

التغيرات الهرمونية التى تحدث عند استخدام وسائل منع الحمل يمكن أن تسبب الصلع و فقدان الشعر، كما أن التغير فى التوازن الهرمونى الذى يحدث فى سن اليأس قد يسبب أيضاً فقدان الشعر.

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>العلاج:

يمكن تبديل نوعية دواء منع الحمل أو ترك الوسيلة وتبديلها بوسيلة أخرى مثل اللولب أو الواقى الذكرى أو الواقى الأنثوى، وعند الوصول إلى سن اليأس يرجى تناول الأدوية التى تعمل على ضبط الهرمونات فى الجسم.

?الضغط النفسى يسبب الصلع وتساقط الشعر

يعتبر الضغط النفسى من مسببات فقدان الشعر أكثر من الاجهاد البدنى، وعلى سبيل المثال فى: حالات الطلاق، وبعد وفاة أحد أفراد الأسره، أو أثناء رعاية أحد الوالدين المسنين.

العلاج:

كما هو الحال مع فقدان الشعر بسبب الإجهاد البدنى، حيث إن الحل فى الحصول على الرخاء والهدوء فى نهاية المطاف، مثل الحصول على مزيد من التمارين الرياضية.

فقر الدم من أبرز أسباب الصلع وسقوط الشعر

هناك تقريبا واحدة من كل 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 49 يعانين من فقر الدم بسبب نقص الحديد وهو النوع الأكثر شيوعاً من فقر الدم، وهو السبب الذى يمكن حله بسهولة.

العلاج:

تناول المكملات الغذائية والأغذية الغنية بالحديد، وأعراض فقر الدم، تشمل: التعب، والصداع، والدوخة، وبرودة اليدين والقدمين.

قصور الغدة الدرقية يسبب سقوط الشعر

الغدة الدرقية هى غدة صغيرة تقع فى العنق وتنتج الهرمونات التى تعتبر بالغة الأهمية لعملية التمثيل الغذائى وكذلك النمو ، وعندما تفشل فى ضخ ما يكفى من الهرمونات يمكن أن تؤدى إلى الصلع وفقدان الشعر.

العلاج:

تناول دواء يعالج إضطراب الغدة الدرقية تحت رعاية الأطباء لعودة مستويات الهرمونات إلى وضعها الطبيعى وبالتالى علاج الصلع.



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* نقص فيتامين "B" يسبب الصلع وفقدان الشعر

يعتبر انخفاض مستويات فيتامين B سبب آخر لفقدان الشعر أو سقوطه.

العلاج:

*سوء التغذية والسيشوار أهم أسباب سقوط الشعر

>يمكن الحصول على فيتامين B طبيعياً من خلال الأسماك واللحوم والخضار والنشويات والفواكه غير الحمضية، مع تناول نظام غذائى متوازن غنى بالفواكه والخضروات وكذلك الدهون "الجيدة" مثل الأفوكادو والمكسرات التى ستكون جيدة لنمو الشعر وتعزيز الصحة العامة.

قالت الدكتور ريبيكا كازين، من معهد واشنطن لجراحة الجلد والليزر، والتى تعمل بمركز جونز هوبكنز للأمراض الجلدية، إن الشعر الصحى يبدأ من فروة الرأس الصحية، لأن أى تهيج أو التهاب بفروة الرأس يمكن أن يتداخل مع التشكيل الأمثل للشعر ويضعف قوته وسلامته.

وأوضحت كازين أن الإفراط فى استخدام الحرارة على الشعر باستخدام السيشوار يسبب هشاشته وتكسره، وجفافه، حتى يؤدى إلى تجريد الشعر من الرطوبة الطبيعية التى تسبب جفاف فروة الرأس، وهذا يؤذى البصيلات وقد يقضى عليها.

العلاج:

عدم استخدام مكواة الشعر أو السيشوار.

• طرق طبيعية لعلاج الصلع وسقوط الشعر

كشف الموقع الأمريكى الطبى "Health"، المختص بالعلاجات الطبيعية عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث كشف عن مجموعة من العلاجات الطبيعية والطبية بإمكانها يمكنها اعادة نمو الشعر خلال 10 أيام فقط، وذلك من خلال:

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>1- النوم الصحى والبُعد عن الإجهاد

>إذا كنت تعانى من فقدان الشعر، فأول شىء يجب عليك القيام به هو دراسة نمط حياتك، فإذا كان هناك خلل فى مواعيد ومدة النوم فقد يكون هذا أساس المشكلة، لذلك عليك ضبط مواعيد النوم لتصل من من 7 إلى 8 ساعات يومياً.

ونصح الخبراء بمحاولة تعديل الجدول الزمنى، وإذا كان من الصعب الحصول على الاسترخاء بعد العمل أو قبل الذهاب إلى السرير، فيمكن استقطاع 10 دقائق من اليوم وضبط الهاتف فى الوضع الصامت ووضعه فى غرفة أخرى، ثم غلق الباب والجلوس بشكل مريح، وغمض العينين، مع التركيز على التنفس وهو يتدفق داخل وخارج الرئتين.

2-تناول الأطعمة التى تمنع فقدان الشعر

>إذا كنت تحصل على قسط كاف من النوم ولا تعانى من الإجهاد، فيجب النظر إلى النظام الغذائى الخاص بك، وتسأل نفسك هل تحصُل على جميع المواد الغذائية اللازمة لصحة جيدة.

وأوضح الباحثون أن نقص الحديد، والبروتين، وأوميجا 3 يرتبط بالصلع وفقدان الشعر، علاوة على ذلك فإن هذه الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحة بصيلات الشعر وفروة الرأس، كما أنها تحافظ على الشعر صحى وتقلل من تجعده وتكسره.

3-نظام غذائى للحصول على شعر صحى:

حيث يوصى الخبراء بــ:

• تناول من 6 إلى 10 حصص من الخضار يومياً.

>• تناول 2-4 حصص من الفاكهة يوميا.

> • الحصول على ما يكفى من البروتين إما 2-3 حصص من اللحوم يوميا أو 4-5 حصص من منتجات الألبان والبقوليات.

>• تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مثل البيض والمكسرات، والبذور، والأسماك.

> • إضافة الفيتامينات إلى الروتين اليومى.

وأضاف التقرير أن اتباع هذه النصائح تساعد على نمو الشعر خلال 10 أيام فقط بطريقة طبيعية دون استهلاك أى أدوية.