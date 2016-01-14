صور| راديو النيل يحتفل بفوز شيماء السباعي بجائزة أحسن برنامج إذاعي

كتبت: إنجي لطفي

احتفلت شركة راديو النيل، بالزميلة شيماء السباعي، بمناسبة فوز برنامجها «سوق و روق» على راديو “نغم FM” بجائزة الأكاديمية الأمريكية الدولية كأحسن برنامج إذاعي، وهي الجائزة الثالثة التي يحصل عليها البرنامج.

وصرح ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، بأنه انتهز الفرصة واحتفلت الشركة كذلك بعيد ميلاد شيماء، وهو ما تحرص عليه الشركة في إشاعة الجو الأسري بين الزملاء.

وحضر الحفل الزملاء خالد فتوح رئيس إذاعة شعبي وأحمد سمير رئيس نغم، وعايدة سعودي رئيس راديو هيتس، والفنانة سالي خليل التي كانت ضيفة نيرة شريف على راديو نغم، وعزيز الشافعي.