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النني مدفعجي - رسائل أبو تريكة وكوكا وحمودي إلى لاعب أرسنال جديد

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النني مدفعجي - رسائل أبو تريكة وكوكا وحمودي إلى لاعب أرسنال جديد النني مدفعجي - رسائل أبو تريكة وكوكا وحمودي إلى لاعب أرسنال جديد

حرص العديد من نجوم الكرة المصرية على تهنئة محمد النني عقب انضمامه إلى أرسنال قادما من بازل.

أرسنال أعلن رسميا ضم المصري محمد النني صباح يوم الخميس قادما من صفوف بازل. (طالع التفاصيل)

ويرصد لكم FilGoal.com ردود أفعال رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من نجوم الكرة المصرية الذين هنأوا اللاعب على انتقاله للنادي الإنجليزي.

هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق اللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب له "مبروك وبالتوفيق تستاهل كل خير وتكون سبب في فوز أرسنال بالدوري".

في حين أن أحمد حسن كوكا لاعب براجا البرتغالي وزميله في منتخب كتب له "أنت تستحقها .. من الشخصيات المحترمة اللي تستاهل كل خير".

وعبر زميله السابق في بازل والمعار لنادي الزمالك أحمد حمودي عن سعادته وكتب "مبروك يا حبي أنت تستحق أكتر من كده كمان ربنا يوفقك".

في حين أن ضياء السيد مساعد مدرب منتخب مصر السابق كتب "بالتوفيق يا نني، القادم أصعب وأنت قدها إن شاء الله".

وتصدر هاشتاج #Elnenysigns موقع التواصل الاجتماعي "تويتر فقط بعد دقائق من الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتمني أحمد المحمدي لاعب هال سيتي الخير لزميله في منتخب مصر وكتب له "أتمنى لك الأفضل".

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