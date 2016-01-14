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النني مدفعجي - أحمد الطيب لـ في الجول: أرسنال يحتاج لإيقاعه البطيء

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النني مدفعجي - أحمد الطيب لـ في الجول: أرسنال يحتاج لإيقاعه البطيء النني مدفعجي - أحمد الطيب لـ في الجول: أرسنال يحتاج لإيقاعه البطيء

يقود عمرو جمال خط هجوم الأهلي في مواجهة الداخلية بعد غياب ماليك إيفونا للإصابة.

الأهلي يواجه الداخلية في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

واستقر جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي على تشكيل شهد عودة حسام غالي من جديد بعد الإيقاف إلى جانب تواجد عبد الله السعيد كجناح بدلا من رمضان صبحي.

بينما يعود أحمد حجازي من جديد للمشاركة بجوار رامي ربيعة كقلب دفاع مع تواجد صبري رحيل كظهير أيسر وأحمد فتحي كظير أيمن.

ويحرس مرمى الأهلي أحمد عادل عبد المنعم بعد خروج شريف إكرامي من قائمة الفريق للإصابة.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

الوسط: عبد الله السعيد - حسام عاشور - حسام غالي - صالح جمعة - مؤمن زكريا.

الهجوم: عمرو جمال.

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