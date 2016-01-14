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الجيش يعلن مقتل 30إرهابيًا وإصابة 10آخرين وتدمير 3عربات دفع رباعي في سيناء

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الجيش يعلن مقتل 30إرهابيًا وإصابة 10آخرين وتدمير 3عربات دفع رباعي في سيناء الجيش يعلن مقتل 30إرهابيًا وإصابة 10آخرين وتدمير 3عربات دفع رباعي في سيناء

الجيش يواصل عملياته العسكرية فى سيناء

أعلنت القوات المسلحة احباطها لمحاولة قيام العناصر التكفيرية باستهداف أحد الكمائن جنوب الشيخ زويد، والقضاء على (30) إرهابى وإصابة (10) أخرين بإصابات خطيرة .

وجاء خلال بيان المتحدث العسكري، نتيجة الأعمال القتالية الناجحة لقواتنا أثناء تنفيذ عملية حق الشهيد تمكنت قواتنا ظهر اليوم من إحباط محاولة قيام العناصر التكفيرية إستهداف أحد الكمائن جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، وتمكنت عناصر من قوات إنفاذ القانون من قتل (30) إرهابياً وإصابة (10) آخرين بإصابات خطيرة ، وتدمير (8) مزرعة يحتمى بها الإرهابيين و(3) عربة دفع رباعى بالإضافة إلى عربة فيرنا ودراجة نارية كان يستخدمها العناصر الإرهابية .

نتج عن تبادل إطلاق النيران استشهاد  (4) فرد وإصابة (8) آخرين من أبطال قواتنا المسلحة وتدمير (3) معدة تابعة للقوات المسلحة نتيجة عبوات ناسفة.

وجارى إستكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية وتكثيف إجراءات تأمين المواطنين وحماية الأهداف الحيوية .

وتنعى القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين .

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