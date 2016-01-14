أحمد الطيب لـ في الجول: سباليتي سيعالج أهم مشكلة لصلاح مع روما

أصبح المدير الفني لوتشيانو سباليتي مديراً فنياً لفريق العاصمة الإيطالية روما بشكل رسمي، خلفاً لرودي جارسيا الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

سباليتي الذي ابتكر فكرة "المهاجم الوهمي" ربما يكون وجوده مفيد للغاية للنجم المصري محمد صلاح الذي سينال الكثير من الحرية الهجومية.

من جانبه تحدث المعلق الشهير أحمد الطيب لـ FilGoal.com في هذا الشأن قائلاً:"مشكلة صلاح مع روما أنه يلعب بجوار مهاجم لا يقوم بـ"تفريغ المساحات" بشكل سريع، أقصد هنا دجيكو الذي يعد وجوده داخل منطقة الجزاء غير مفيد لصلاح.

وأضاف:"سباليتي يلعب بدون مهاجم صريح، بالتالي صلاح سيتحرك بشكل قطري إلى داخل الملعب دون وجود لدجيكو الذي يعيقه في أحيان كثيرة من الاستمرار في الركض، يمكنني القول أن صلاح وجيرفينيو إن كانا في حالة بدنية جيدة في الفترة القادمة فسيكونان نجمي روما هذا الموسم".