«سيه جونج» ملك محى الأمية من كوريا فتوجوا اسمه بمعهد في 117دولة (بينهم مصر)

كتب: محمد صلاح الدين

في مسعى دائم من أجل نشر الثقافة واللغة، قدمت حكومة كوريا الجنوبية حركة نشطة من أجل لفت أنظار الشباب في جميع أنحاء العالم عبر مراكزها الثقافية وإعلامها الذي طالما وضع خططًا قوية من أجل ذلك، فاستطاع تقديم صورة ذهنية ممتازة عن كوريا الديناميكية عبر الدراما والموسيقى.

انتشار الدراما والموسيقى الكورية المعروفة باسم الـK-POP دفع العديد من الشباب والفتيات إلى اكتساب شغف تعلم اللغة الكورية، والتي تحظى يومًا بعد يوم بمزيد من متحدثيها، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، لكن في كافة بقاع الأرض.

من أجل هذا الهدف أنشأت حكومة كوريا الجنوبية مؤسسة معهد الملك سيه جونج – مؤسس الأبجدية الكورية – والذي يتميز بفروعه التي تقدم دورات مجانية في اللغة الكورية في جمهورية مصر العربية، ويصل عدد فروعه إلى ما يقرب من 100 فرع حول العالم.

لماذا الملك سيه جونج؟

ينظر الكوريون للملك سيه جونج باعتباره أحد أعظم الملوك في التاريخ الكوري لا سيما في حقبة مملكة تشوسون – آخر الممالك الكورية – 1392- 1910، حيث كان رابع ملوك المملكة في الفترة من 1418-1450.

لاحظ الملك انتشار الأمية بين الشعب نتيجة استخدام الرموز الصينية في الكتابة، والمعروفة بتعقيداتها وقلة من يعرفونها حيث كانت لا تنتشر إلا بين أبناء الطبقات العليا، وهو الأمر الذي دفعه إلى التفكير في اختراع أبجدية خاصة للشعب الكوري ليعلن عن استخدامها رسميًا قبل 570 عامًا أي في عام 1446.

ونتيجة لهذا الجهد المضني خصصت منظمة اليونسكو عام 1989 جائزة باسم الملك العظيم لمن يسهم في محو الأمية في العالم.

الهانجل

حين وضعت الأبجدية الكورية في بدايتها جمعتها وثيقة تحت اسم “هون مين تشونجيوم” أي اللغة سهلة النطق، تشرح كيفية نطق كل حرف من حروفها الأربع والعشرين، إلا أن المتعارف عليه الآن هو تسمية الأبجدية الكورية الهانجل.

ويتكون الهانجل من 10 حروف متحركة و14 حرف ساكن يكونون الأساس في كتابة اللغة الكورية مما يجعلها أسهل اللغات في شرق آسيا من حيث كتابتها.

فروع معهد سيجونج

وبالعودة إلى موضع حديثنا سنجد أن المعهد الذي بدأ من داخل كوريا عام 2005 ينتشر الآن في 117 دولة حول العالم بينهم 3 دول عربية هي مصر والجزائر والإمارات، وذلك بحسب الصفحة الرسمية للمركز الثقافي الكوري في القاهرة.

أنشطة المعهد

يقدم المعهد دورات في اللغة الكورية، وفي القاهرة تحديدًا يقدم دورات مجانية حيث يفتح باب التقديم مرتين في العام لمن يريد الالتحاق، كما يقدم عددًا من برامج السفر للطلبة المتميزين للتعرف على الثقافة الكورية والالتقاء بزملائهم من فروع معهد سيجونج من كافة أرجاء العالم، حيث تعرفوا على الطعام الكوري وصناعته، وتاريخ كوريا إضافة إلى تجربة الكي بوب

كما يقدم المعهد مسابقة التحدث بالكورية في كل عام، والتي يشارك فيها طلاب المعهد للحديث حول تجاربهم عن الثقافة الكورية باللغة الكورية، ليتاح لأكثر الطلبة المتميزين للتنافس في المسابقة الدولية والتي تقام كل عام في العاصمة سول، وتبث على التلفزيون الكوري.

السفر والتحدث بالكورية في 2015

أتيحت فرصة السفر لطالبين من معهد سيجونج بالقاهرة في أكتوبر من عام 2015 حيث تعرفا على الثقافة الكورية، والمشاركة مع طلاب المعهد من 45 دولة مختلفة ذلك النشاط.

أما مسابقة التحدث بالكورية والتي تنافس فيها عدد من الطلاب على مستوى العالم فقد شارك فيها طلاب المعهد من “البرزيل، وليتوانيا وفيتنام وتركيا وكندا وكولومبيا وقرغيزستان وأوزبكستان وبنجلادش والمكسيك والصين وإندونيسيا”

وتحدث كل المشاركين عن أحلامهم المرتبطة بكوريا بلغة كورية دقيقة وسليمة.

واستطاع كل من الكندية جايشين وانج في المستوى المتوسط والبرازيلية كريس ألديرين من المستوى المبتدئ حصد المراكز الأولى في مسابقة العام 2015.

التوسع في مصر

في تصريحات خاصة لوكالة أونا قال مدير مؤسسة سيجونج سونج هيانج جون إن المؤسسة تسعى للتوسع في مصر وذلك مع أقرب فرصة مع افتتاح فرع جديد للمعهد في الإسكندرية إضافة للمعهد المتواجد في العاصمة المصرية، وقسم اللغة الكورية في كلية الألسن بجامعة عين شمس والذي تم افتتاحه عام 2005.