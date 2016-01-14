النائب أكمل قرطام: لقاء الهيئات البرلمانية برئيس المجلس لمناقشة اللائحة الداخلية

قال أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب ان لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، تطرق إلى اللائحة الداخلية للمجلس، مع طرح فكرة وضع مدونة سلوكيات للنواب يتم ضمها مع اللائحة الداخلية مثل باقي برلمانات العالم.

وأضاف قرطام -في تصريحات على هامش الاجتماع- إن هناك مشروعات مقدمة من حزب المحافظين وأحزاب ونواب آخرين بشأن اللائحة، متوقعا أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوع، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش آلية تشكيل لجنة خاصة لتعديل اللائحة.

من ناحية أخرى، اعتبر اكمل قرطام أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أخطأت برفضها قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن تمرره ليعرض على المجلس ككل ويتم فتح المناقشة فيه واتخاذ القرار حينها.

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