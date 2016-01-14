البدري يعتذر عن عدم تدريب إنبي

اعتذر حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي لإدارة نادي إنبي عن عدم موافقته على تدريب الفريق البترولي خلفا لهاني رمزي.

وكان هاني رمزي قد أعلن استقالته من تدريب إنبي في وقت سابق عقب هزيمته من الزمالك بهدف دون رد قبل عدة أيام، وتم تصعيد خالد متولي المدير الفني لفريق الناشئين لتولي المسؤولية مؤقتا.

ودخل إنبي في مفاوضات مع علاء عبد العال المدير الفني للداخلية من أجل تدريب الفريق لكن إدارة الأخير رفضت رحيله رسميا كما أكد في تصريحاته لـFilGoal.com (طالع التفاصيل).

وكان البدري ينتظر وصول علاء خشب رئيس النادي من الخارج من أجل إتمام التعاقد، لكنه قدم اعتذاره عن عدم تولي المسؤولية لظروف خاصة.