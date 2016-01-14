للنساء فوق الأربعين، استوحين أناقتكن من "كايت بلانشيت"

كثيرات من النساء يهملن أناقتهن بعد أن يتجاوزن سنّ الأربعين، إذ يعتقدن أنّ مرحلة الشباب قد ولّت وبات عليهن اعتماد إطلالات نسائية رزينة، على الرغم من أنّ بإمكان النساء أن يحافظن على أناقة عصرية بعد سنّ الأربعين، عبر الدمج بين الموضة والرزانة، من دون الظهور بمظهر المتكلفة أو المتصنّعة؛ وكلّ ما عليك ـ سيدتي ـ فعله هو أن تستوحي من النجمة "كايت بالنشيت" Cate Blanchett.

استوحي من أناقة النجمات بالفساتين الفضية

حققت "كايت" Cate هذه المعادلة، واستطاعت أن تكون إحدى أيقونات الموضة، بسبب خياراتها المثالية في ما يتعلّق بالموضة، إذ نراها كل مرّة بفستان مُبهر على السجادة الحمراء، تختاره من كُبرى دور الأزياء العالمية مثل: "الكسندر ماكوين" Alexander McQueen، أو "جيورجيو أرماني" Giorgio Armani، أو "مارك جايكوبس" Marc Jacobs، أو "لانفان" Lanvin، أو "فالنتينو" Valentino وغيرها…

وتعرف النجمة البريطانية تماماً ما يليق بها، وما يناسب قوامها الممشوق، فتختار ـ على هذ الأساس ـ إطلالات محتشمة، بعيدة من البهرجة أو التكلّف، وتختار اكسسواراتها ومجوهراتها بعناية فائقة، بما يتناسب مع اللوك بشكل عام، في وقت يحتلّ شعرها ومكياجها حيّزاً هاماً من اهتمامها ومن إطلالتها.

على المرأة أن تهتم بأناقتها في مختلف الأوقات، وعلى مرّ السنين، إذ لكلّ مرحلة جمالها الخاص، وملابسها الخاصة، وموضتها الخاصة؛ وبإمكان سنّ الأربعين أن يكون الأجمل بالنسبة إلى النساء، إن عرفن كيف يخترن أجمل الملابس له.

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