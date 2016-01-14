أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

معرض "واندرلاند" من "هرمس" في دبي

Google+ Print

الخميس 14-01-2016 15:35

يسرّ دار"هرمس" Hermès الإعلان عن افتتاح معرض "واندرلاند" “Wanderland” الذي سيُقام عند نافورة دبي من 22 يناير إلى 7 فبراير 2016. يصل المعرض إلى الإمارات العربيّة المتحدة بعد إقامته في كلّ من صالة عرض Saatchi Gallery في لندن وميناء سولفرينو على ضفاف نهر السان في باريس.

يقوم "أوبيرت لو غال"، مصمّم موقع المعرض، بإدخال الزوّار، أي المتسكّعين بأنفسهم، إلى عالمٍ رائع من الفرح والخيال مع مشهدٍ مستوحى من مدينة باريس كخلفيّةٍ له. وتقدّم الغرف الإحدى عشرة سلسلةً من التجهيزات بواسطة وسائل متعدّدة من ابتكار مجموعة متنوّعة من الفنّانين. من الساحات الباريسيّة وصولاً إلى الممرّات المغطّاة أو مقهى يضمّ أغراضاً منسيّة، ستقوم هذه المجموعة الواسعة والمتنوّعة من اللوازم الفريدة بإمتاع الزوار وإدهاشهم، مع دعوة كلّ منهم إلى فتح عينَيه وتحرير ذهنه وإحاطة نفسه بالألوان والأصوات والصور المحيطة به. فقد يكتشف المتسكّع غرضاً من مجموعة "إميل هرمس"، أو درّاجة، أو حقيبة، أو زوج من الأحذية، أو علبة كتابة للسفر، أو ساعة، أو أوراق لعب من مجموعات الدار.

قامت دار نشر Actes Sud المتعاونة مع دار"هرمس" Hermès لمشاريعها في مجال النشر لسنوات عدّة والتي تتّخذ من منطقة آرل مقرّاً لها، بنشر كتاب يحمل اسمها مع صور من "إيمانويل بيار" من أجل توسيع هذه الرحلة الشاعريّة إلى الورق أيضاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي