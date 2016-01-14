معرض "واندرلاند" من "هرمس" في دبي

يسرّ دار"هرمس" Hermès الإعلان عن افتتاح معرض "واندرلاند" “Wanderland” الذي سيُقام عند نافورة دبي من 22 يناير إلى 7 فبراير 2016. يصل المعرض إلى الإمارات العربيّة المتحدة بعد إقامته في كلّ من صالة عرض Saatchi Gallery في لندن وميناء سولفرينو على ضفاف نهر السان في باريس.

يقوم "أوبيرت لو غال"، مصمّم موقع المعرض، بإدخال الزوّار، أي المتسكّعين بأنفسهم، إلى عالمٍ رائع من الفرح والخيال مع مشهدٍ مستوحى من مدينة باريس كخلفيّةٍ له. وتقدّم الغرف الإحدى عشرة سلسلةً من التجهيزات بواسطة وسائل متعدّدة من ابتكار مجموعة متنوّعة من الفنّانين. من الساحات الباريسيّة وصولاً إلى الممرّات المغطّاة أو مقهى يضمّ أغراضاً منسيّة، ستقوم هذه المجموعة الواسعة والمتنوّعة من اللوازم الفريدة بإمتاع الزوار وإدهاشهم، مع دعوة كلّ منهم إلى فتح عينَيه وتحرير ذهنه وإحاطة نفسه بالألوان والأصوات والصور المحيطة به. فقد يكتشف المتسكّع غرضاً من مجموعة "إميل هرمس"، أو درّاجة، أو حقيبة، أو زوج من الأحذية، أو علبة كتابة للسفر، أو ساعة، أو أوراق لعب من مجموعات الدار.

قامت دار نشر Actes Sud المتعاونة مع دار"هرمس" Hermès لمشاريعها في مجال النشر لسنوات عدّة والتي تتّخذ من منطقة آرل مقرّاً لها، بنشر كتاب يحمل اسمها مع صور من "إيمانويل بيار" من أجل توسيع هذه الرحلة الشاعريّة إلى الورق أيضاً.