النني مدفعجي – في الجول يجيب - كيف ضم أرسنال لاعبا بصفات تشيلسي

تعلم محمد النني النجم الدولي المصري من لاعبي وسط تشيلسي كثيرا، وفي النهاية كان جاذبا لأنظار أرسين فينجر لينضم إلى أرسنال.

وأعلن أرسنال ضم النني صاحب الـ23 عاما من صفوف بازل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صحيح أن جماهير أرسنال دائما تجد تشيلسي فريقا مملا لا يقدم كرة جميلة، ولكن النني وجد في الفريق الذي كان يدربه جوزيه مورينيو وقتها ما يستطيع أن يطور به مستواه.

ويعيد FilGoal.com نشر حوار أجراه مع النني في مايو الماضي، يحكي فيه كيف طور من نفسه على طريقة تشيلسي وبرشلونة.

- نقل الفريق من الدفاع للهجوم

أمتلك هذه الميزة منذ زمن طويل.

كنت احتاج فقط إلى تطويرها، وهذا ما حدث هذا الموسم باللعب في دوري أبطال أوروبا وكثرة المشاركة أساسيا مع مدرب يرغب في أن يلعب خط وسط فريقه بهذه الطريقة أصلا.

أدركت أن المدرب باولو سوزا يفضل لاعب الوسط الذي ينقل فريقه من وضعية الدفاع إلى الهجوم بسرعة. أحببت ذلك خاصة أنه قرر أن يعتمد علي في ذلك.

طلب مني لعب كرات طولية، وبدأنا التركيز في المران على هذه التدريبات.

يجب على اللاعب أن يحاول فهم المدرب في أسرع وقت وتنفيذ تعليماته بالحرف حتى يضمن المشاركة أساسيا.

- التغطية خلف الظهيرين

بدأت أكثر من مشاهدة المباريات في البطولات الأوروبية هذا الموسم. حقيقة كنت لا أحب مشاهدة المباريات في أوقات الفراغ ولكني غيرت ذلك هذا الموسم.

وجدت متعة في متابعة مباريات برشلونة وتشيلسي، وبدأت في التركيز على متابعة أداء لاعبي الوسط أكثر.

لاعب الوسط المميز هو الذي يقوم بالتغطية خلف الظهيرين وقت تقدمهما للهجوم.

يجب أن يكون أول من يسترجع الكرة من الخصم، وإذا كان الظهير في موقعه يجب أن تقدم أنت الزيادة الهجومية.

تطورت هذا الموسم بفضل مشاهدة مباريات أكثر مع محاولة تنفيذ كل تعليمات المدرب، ولازلت في مرحلة احتاج فيها لتطوير أدائي مع كل موسم جديد.

- لعب كرات بينية

لاعب الوسط يجب أن يمتلك رؤية جيدة للملعب. أن يكون قادرا على أن يكشف الملعب بعينية، ويحفظ الأماكن التي يتحرك فيها زملائه.

هذا يساعدني على نقل اللعب بشكل سريع، أنا أحفظ الأماكن التي يتحرك فيها زملائي من التدريبات. وفي الملعب ننفذ ذلك.

اللعب على الأرض أفضل بكثير من الكرات العالية. فلا تمنح فرصة للكرة أن تسبقك.

أفضل أن ألعب Box to Box لأن ذلك يساهم في سرعة بناء الهجمة. لا تجبر حارس مرماك أن يلعب كرات عالية قد تسبقك وتضيع، فالأفضل أن تحافظ على الكرة في الأرض وتحت قدميك لتكون أنت صاحب التحكم.

دوري ينتهي على حدود منطقة جزاء الخصم، يجب أن تكون الكرة خرجت من قدمي بالفعل سواء بتمريرة أو بتسديدة.

- المركز المفضل؟

أجيد اللعب في كل مراكز خط الوسط. أجيد تنفيذ الأدوار دفاعية فقط أو اللعب كارتكاز متقدم يقدم المساندة الهجومية.

فلنعطي مثالا بتوني كروس ولوكا مودريتش في ريال مدريد. الأول يكلف بالأدوار الدفاعية أكثر ولكنني أفضل لعب دور مودريتش.