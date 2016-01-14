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النني مدفعجي - رسالة خاصة من صاحب الأصول المصرية الذي لعب لأرسنال

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النني مدفعجي - رسالة خاصة من صاحب الأصول المصرية الذي لعب لأرسنال النني مدفعجي - رسالة خاصة من صاحب الأصول المصرية الذي لعب لأرسنال

ماذا قال رامي شعبان صاحب الأصول المصرية والذي لعب بقميص أرسنال من قبل لمحمد النني عقب الانتقال إلى المدفعجية؟

أرسنال أعلن رسميا ضم المصري محمد النني صباح يوم الخميس قادما من صفوف بازل. (طالع التفاصيل)

رامي شعبان ولد في السويد من أب مصري ولكنه لعب في صفوف منتخب السويد. إلى جانب مشاركته لمدة موسمين مع أرسنال.

وكتب حارس المرمى الذي لعب في صفوف الزمالك من قبل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا: "أتمنى أن تستغل الفرصة جيدا".

وأضاف "لا يمكن أن تكون في فريق أفضل من ذلك".

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليستر سيتي وبرصيد 43 نقطة بعد تعادل مثير أمام ليفربول.

وتستعد كتيبة آرسين فينجر في مواجهة ستوك سيتي يوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي. لقاء قد يشهد الظهور الأول للنني مع أرسنال.

طالع أيضا - إنفوجرافيك.. النني مدفعجي – ماذا قدم اللاعب مع بازل ومنتخب مصر

فينجر يوضح لماذا النني قادر على النجاح مع أرسنال

النني يوجه رسالة لجماهير أرسنال

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