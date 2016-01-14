تأجيل محاكمة صلاح هلال وآخرين في «رشوة وزارة الزراعة» لـ6 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “أسامة الرشيدي”، محاكمة وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، وثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة وزارة الزراعة”، لجلسة السادس من فبراير القادم، لسماع شهادة عادل البلتاجي وزير الزراعة السابق، وأشرف عبد العزيز، المدير التنفيذي السابق لهيئة مشروعات تعمير والتنمية الزراعة السابق.

كما أشارت المحكمة إلى إعداد القاعة فنياً لعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية، مع التصريح لدفاع المتهم الثاني بإعلان الشاهد الذي طلبه رئيس تحرير الأهرام الزراعي وسماعه بذات الجلسة، مع إستمرار حبس المتهمين.

والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيى الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.