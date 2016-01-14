حبس إكرامى الصباغ رئيس "أونست" 12 سنة مع الشغل فى 4 قضايا نصب على المواطنين

قضت دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر أشرف يوسف ومحمد زكريا، بحبس إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست المتهم بالنصب على المواطنين، 12 سنة مع الشغل والنفاذ فى 4 قضايا نصب.

كانت محكمة جنح المعادى، قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة صباح اليوم الخميس، بإشراف الرائد ممدوح محمد قائد حرس المحكمة، حيث سيطرت قوات الأمن على المشادات الكلامية التى وقعت بين دفاع المتهم و المجنى عليهم.

يذكر أن محكمة جنح دار السلام، نظرت اليوم، 4 قضايا متهم فيها رئيس شركة أونست بالنصب على المواطنين.

تأجيل محاكمة رئيس مجلس شركة أونست المتهم بالنصب لـ1 فبراير للاطلاع

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