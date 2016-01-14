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ضبط مدير إدارة مكافحة التهرب بجمارك الإسكندرية متلبسا برشوة 250 ألف جنيه

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ضبط مدير إدارة مكافحة التهرب بجمارك الإسكندرية متلبسا برشوة 250 ألف جنيه ضبط مدير إدارة مكافحة التهرب بجمارك الإسكندرية متلبسا برشوة 250 ألف جنيه
تمكن ضباط الرقابة الإدارية، من القبض على "ن.ح" مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بجمارك ميناء الإسكندرية، متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى الشركات، مقابل تسهيل الإفراج الجمركى عن أحدى الرسائل الخاصة به، حيث اعتاد الحصول من صاحب الشركة على تلك المبالغ المالية بصفة منتظمة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، وثبوت صحة التحريات للواقعة، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطه، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
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