مرور القاهرة: إغلاق منزل كوبرى المطار 4 أيام بسبب أعمال صيانة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، بغلق منزل كوبرى المطار القادم من العروبة اتجاه شارع عبد الحميد بدوى، بسبب وجود أعمال صيانة وتجديد فواصل لمدة 4 أيام، فى ظل تواجد الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد المواطنين للطرق البديلة.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن تلك الأعمال بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 2016/1/14 حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 2016/1/17، وتم عمل تحويلة مرورية باستكمال كوبرى المطار والدوران والعودة يمينًا وصولاً لشارع عبد الحميد بدوى أو عدم صعود الكوبرى والدوران من أسفله يمينًا وصولاً لشارع عبد الحميد بدوى.

وأضاف المصدر، أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة للحد من الأحجام المرورية المتوقعة، مع وضع كافة المساعدات الفنية أثناء الإصلاح والغلق، لحين الانتهاء من تلك الأعمال لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وسحب أى كثافات مرورية من الأماكن المحيطة بالكوبرى.