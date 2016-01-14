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تأجيل أولى جلسات محاكمة منتج سينمائى شهير لاتهامه بالنصب لـ 4 فبراير

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تأجيل أولى جلسات محاكمة منتج سينمائى شهير لاتهامه بالنصب لـ 4 فبراير تأجيل أولى جلسات محاكمة منتج سينمائى شهير لاتهامه بالنصب لـ 4 فبراير
قررت محكمة جنح العجوزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المنتج السينمائى "ن.م.ا" فى الاتهامات الموجهة إليه بالنصب على عدد من الفنانين، وذلك بعدما تهرب من دفع الأجور المستحقة لهم نظير قيامهم بأداء أدوارهم فى أحد الأعمال الدرامية التى تمت إذاعتها فى عام 2013 لجلسة 4 فبراير للإعلان بالدعوة المدنية.

وقال شعبان سعيد، المحامى والمستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحرك البلاغ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور أشرف زكى، نقيب الفنانين، تابع القضية بنفسه ولا يرضى بضياع حقوق الفنانين، كما أنه تابع الدعوى منذ بدايتها وحتى إحالتها لمحكمة الجنح، مشددا على أنهم سيواصلون المسيرة حتى عودة حقوق الفنانين المسلوبة.

كان قد تقدم شعبان سعيد المحامى، ممثلاً عن نقابة المهن التمثيلية وبتكليف من نقيب أشرف زكى، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه المنتج "ن.م.ا" بالنصب على عدد من الفنانين والاستيلاء على أجورهم بعدما تهرب من دفع الأجور المستحقة لهم.

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مصر 365