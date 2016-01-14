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إدوارد وروجينا وفريال يوسف ضيوف رزان مغربي في “الحياة حلوة”

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إدوارد وروجينا وفريال يوسف ضيوف رزان مغربي في “الحياة حلوة” إدوارد وروجينا وفريال يوسف ضيوف رزان مغربي في “الحياة حلوة”

 

الحياة حلوة

تستضيف الفنانة رزان مغربي، اليوم الخميس، إدوارد وروجينا وفريال يوسف، في ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الحياة حلوة» على قناة “الحياة”.

وخلال الحلقة تحدث النجوم عن مشوارهم الفني منذ مرحلة الطفولة والصعوبات التي واجهتهم حتى وصلوا إلى مرحلة النجومية، كما عرض البرنامج صورا حصرية من مراحل الطفولة للنجوم الثلاثة لم تعرض من قبل.

وكشفت روجينا خلال الحلقة عن قبلتها الأولى في فيلم “المصير”، كما تحدث إدوارد عن أول مشهد قام به كان في فيلم «بحب السيما» وكان قبلة مع منة شلبي، مؤكدًا أنه انتابته نوبة ضحك شديدة قبل أدائه لذلك المشهد.

وقدم النجوم الثلاثة وصلة غنائية مع الفرقة الاستعراضية، بالإضافة إلى فقرة الساحر اللبناني جينو الذي أبهر الضيوف بقدراته الخارقة، خاصة بعد أن تم تقييده ب 100 متر من الحبال واستطاع في أقل من دقيقة أن يتحرر منها.

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