فوائد الجريب فروت.. يعالج السرطان والقلب مش بس للتخسيس

تقتصر معلومات بعض الفتيات عن فوائد الجريب فروت على أهميته فى إنقاص الوزن، وكونه مصدرا لفيتامين "C" الذى يحتاجه الجسم، غير أن الموقع الأمريكى "CARE2"يكشف فوائد أخرى لهذه الفاكهة . الجريب فروت الأحمر لأمراض القلب

>أكد التقرير المنشور فى الموقع أن "الجريب فروت الأحمر" تساعد فى تخفيض الكوليسترول بالدم وتحارب مرض القلب، عن طريق تناول ثمرة واحدة يوميا، وفقا لدراسة أمريكية، اعتمد فيها العلماء على أن ارتفاع نسبة الكولسترول من العوامل الرئيسية فى الإصابة بأمراض القلب، وكان اختيار الجريب فروت الأحمر لحماية الفرد من الإصابة بالقلب بسبب احتوائها على مستوى عال من المواد المضادة للأكسدة.

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>الجريب فروت الأبيض للحماية من السرطان

>ويحتوى "الجريب فروت الأبيض" على كمية عالية من "الفلافونويد" الذى يحول دون تفعيل الإنزيمات المسببة للسرطان، مثل سرطان القولون، البروستاتا. الجريب فروت لأمراض الكبد

>كما يحتوى "الجريب فروت" على الجلوتاثيون، الذى يساعد الكبد على إزالة السموم، وأفاد بحث أجراه أطباء فى مستشفى ماساتشوستسالعام بأن "الجريب فروت"يحمى من الإصابة بفيرس C المسبب لالتهاب الكبد.

شبكةعيونالإخبارية

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