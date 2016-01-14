انهيار جزئي وتصدع 5 عقارات في الإسكندرية دون إصابات

وقع انهيار جزئى لعقارين بمنطقة مينا البصل ، غرب الإسكندرية ، وتصدع 3 عقارات أخرى، جميعهم من البناء القديم بحارة كفر عشرى وشارع الإسناوى، دون وقوع إصابات.

تلقى العميد شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية ، إخطاراً من قسم شرطة مينا البصل بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 6 حارة علي إبراهيم بمنطقة كفر عشرى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وبالفحص تبين وجود شروخات وتصدعات بالعقار محل البلاغ والعقارات المجاورة أرقام” 4 ، 8 ، 10 ” مساحة كل عقار حوالى 75 متر مربع جميعهم بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة ، كل عقار مكون من 3 طوابق بكل طابق شقة، خالين من السكان عدا العقار محل البلاغ يقطنه 3 أسر.

وتم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب وأشار مهندس الحى بإخلاء العقار محل البلاغ لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل.

كما انهار سلم العقار رقم 17 شارع الإسناوى بمنطقة الورديان، مساحته 150 مترا ” بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حامله ” مكون من طابق أرضى ” محلات ” وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان،عدا الطابق الأول علوى، وصدر قرار بإخلائه من السكان.

ا ش ا