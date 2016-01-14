ترشيحات الأوسكار| الفيلم الأُردني «ذيب» بالقائمة النهائية و«دي كابريو» مُرشح للمرة السادسة (صور)

أعلنت أكاديمية الفنون الأمريكية الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار.

ونشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية على فيس بوك أسماء الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي حيث ترشح الفيلم الأردني ذيب ضمن القائمة النهائية حيث ينافس أفلام من كولومبيا والمجر وفرنسا والدنمارك.

وتتنافس الفنانات كيت بلانشيت، بري لارسون، وجنيفر لورانس، وتشارلوت رمبلينج، وساوريز رونان على جائزة أفضل ممثلة.

بينما يتنافس الفنانون ليوناردو دي كابريو -المرشح للمرة السادسة للجائزة- ، ومات ديمون، بريان كرانستون ومايكل فاسبيندر، وإيدي ريدمان.