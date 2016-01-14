شكاوى جماعية من أولياء أمور ضد بلطجية يفرضون إتاوات على طلاب مدرسة بكرداسة

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة بكرداسة، اليوم الخميس، بشكاوى جماعية للأجهزة الأمنية، للمطالبة بحماية أبنائهم من بلطجية يفرضون الإتاوات عليهم، ويتعرضون لهم بشكل يومى.

وذكر أولياء الأمور فى شكاواهم التى أرسلوها إلى الجهات المعنية بوزارة التعليم ووزارة الداخلية، أن مجموعة من الأشخاص اعتادوا الوقوف خارج أسوار المدرسة للتحرش بالطالبات، والاعتداء على الطلاب، والاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية عن طريق تهديدهم بالأسلحة البيضاء.

واستغاث الأهالى بالأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرداسة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبنائهم، وملاحقة العناصر الإجرامية التى تتعرض للطلاب والطالبات يوميا.

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