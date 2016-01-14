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تجديد حبس 5 متهمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الهرم 15 يوما

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تجديد حبس 5 متهمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الهرم 15 يوما تجديد حبس 5 متهمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الهرم 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، اليوم الخميس، حبس 5 متهمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام غير مرخصة، والتى توفى بداخلها شخص جراء العلاج الخاطئ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغًا من سيدة اتهمت فيه مسئولى مركز لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام فى التسبب فى وفاة نجلها، أثناء تلقيه العلاج داخل تلك المصحة، واتهمت مسئولى المركز بالإهمال الذى تسبب فى وفاة ابنها.

وبمداهمة المركز، تم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365