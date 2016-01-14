وفاة مواطن وإصابة 18 فى انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى

لقى مواطن مصرعه وأصيب 18 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهره الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بانقلاب سيارة ميكرباص بطريق القاهره الفيوم الصحراوى، وأسفر الحادث عن وفاة مجدى سعيد قرنى 29 سنه من مركز ببا بمحافظة بنى سويف، وإصابة كل من شعبان يحى كامل 23 سنه من بنى سويف، وأحمد السيد محمد 34 سنه من البحيرة، ورمضان عبد الله قاسم 50 سنه من قرية مطر طارس، وجمال رمضان إدريس 37 سنة من قرية مطرطارس، وعلى هاشم سامح 28 سنه من بنى سويف، ومحسن محروس جبل 26 سنة، ورجب سيد صالح 29 سنة، وإبراهيم يوسف إبراهيم 26 سنة، وعلى أحمد أحمد 33 سنة، وعلى أحمد إبراهيم 26 سنة، ومحمد حجازى أحمد 45 سنة.

ومحمود محمد محمود 22 سنة، وسيد محمود أحمد 31 سنة، ورمضان عبد السلام كامل 37 سنة، ومصطفى محمد محمود26 سنة، ومحمود رجب عبد الوهاب 37 سنة، وعلى محمد عبد السلام 37 سنة، وسعيد مصطفى سيد 28 سنة، وتم نقل المصابين والجثه بسيارات إسعاف مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.