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طالب ثانوى يقتحم لجنة امتحان ويطعن زميله بسلاح أبيض فى الغردقة

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طالب ثانوى يقتحم لجنة امتحان ويطعن زميله بسلاح أبيض فى الغردقة طالب ثانوى يقتحم لجنة امتحان ويطعن زميله بسلاح أبيض فى الغردقة
أصاب طالب، اليوم الخميس، زميل له بالصف الأول الثانوى الفنى بسلاح أبيض أثناء آداء امتحان نصف العام بإحدى المدارس الثانوية الفنية بالغردقة، بعد تدخل المصاب لفض مشاجرة بينه وبين الأول خارج المدرسة.

تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الغردقة العام، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورود بلاغ لقسم شرطة أول الغردقة يفيد قيام طالب بإصابة زميل له بسلاح أبيض عند اقتحام الأول لجنة الامتحان ونشوب مشاجرة بينه وبين المراقبين بمعاونة آخرين.

وتبين من تفاصيل الواقعة، أن الطالب المصاب يدعى "م. س" 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى الفنى، وأن الأخر يدعى "على. س" 18 سنة طالب.

وتجرى الأجهزة الأمنية البحث عن الطالب المتسبب فى إصابة زميله للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365