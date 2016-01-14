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سقوط عاطل بـ 5 طرب حشيش و3 كيلو بانجو بكوم أمبو بأسوان

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سقوط عاطل بـ 5 طرب حشيش و3 كيلو بانجو بكوم أمبو بأسوان سقوط عاطل بـ 5 طرب حشيش و3 كيلو بانجو بكوم أمبو بأسوان
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كوم أمبو بأسوان والقوة المرافقة اليوم، من ضبط عاطل لحيازته 5 طرب حشيش و3 كيلو من نبات البانجو المخدر خلال حملة تفتيشية بمدينة كوم أمبو، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بإلقاء رجال المباحث بقيادة الرائد محمود حامد رئيس مباحث كوم امبو القبض علي "محمد. ص "- 23 سنة عاطل مقيم دائرة مركز كوم امبو- وبحيازته 5 طرب من جوهرالحشيش المخدر وزنها حوالي 1.250 كيلو جرام وكمية من نبات البانجو المخدر وزنها حوالي 3 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 119 إداري مركز كوم أمبو لسنة 2016 م . وجاري العرض على النيابة العامة.
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