سقوط عاطل بـ 5 طرب حشيش و3 كيلو بانجو بكوم أمبو بأسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كوم أمبو بأسوان والقوة المرافقة اليوم، من ضبط عاطل لحيازته 5 طرب حشيش و3 كيلو من نبات البانجو المخدر خلال حملة تفتيشية بمدينة كوم أمبو، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تحرر عن ذلك المحضر رقم 119 إداري مركز كوم أمبو لسنة 2016 م . وجاري العرض على النيابة العامة.
تلقي اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بإلقاء رجال المباحث بقيادة الرائد محمود حامد رئيس مباحث كوم امبو القبض علي "محمد. ص "- 23 سنة عاطل مقيم دائرة مركز كوم امبو- وبحيازته 5 طرب من جوهرالحشيش المخدر وزنها حوالي 1.250 كيلو جرام وكمية من نبات البانجو المخدر وزنها حوالي 3 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 119 إداري مركز كوم أمبو لسنة 2016 م . وجاري العرض على النيابة العامة.
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