3 أفكار لتعطير غرفة النوم
الخميس 14-01-2016 17:13
إذا أردت أن تعطري غرفة نومك وتنعمي برائحة منعشة تدوم ليلاً، "سيدتي. نت" يساعدك في ذلك من خلال الأفكار الآتية:
1. لتعطير الفراش:
- اختاري شرشفاً قديماً وانقعيه لمدة يوم في ماء الورد الممزوج بالعطر الذي تفضلينه. في هذا الإطار، يستحسن انتقاء عطر يهدئ الأعصاب، كزيت اللافندر مثلاً.
- اتركي الشرشف حتى يجفّ تماماً.
- ثم، ضعيه تحت مفرش السرير لتنعمي برائحة ذكية أثناء النوم.
2. لتعطير وسائد السرير:
- رشي القليل من المسك أو العود على كيس من القماش.
- أدخلي الكيس في حشوة الوسادة.
3. لتعطير مساحة الغرفة:
ضعي نقطة من العطر على لمبة الإضاءة وهي مطفأة في غرفة النوم، لتنتشر رائحة العطر بفعل الحرارة التي ستؤدي إلى تبخر العطر فور إضاءة اللمبة!