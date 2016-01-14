3 أفكار لتعطير غرفة النوم

إذا أردت أن تعطري غرفة نومك وتنعمي برائحة منعشة تدوم ليلاً، "سيدتي. نت" يساعدك في ذلك من خلال الأفكار الآتية:

1. لتعطير الفراش:

- اختاري شرشفاً قديماً وانقعيه لمدة يوم في ماء الورد الممزوج بالعطر الذي تفضلينه. في هذا الإطار، يستحسن انتقاء عطر يهدئ الأعصاب، كزيت اللافندر مثلاً.

- اتركي الشرشف حتى يجفّ تماماً.

- ثم، ضعيه تحت مفرش السرير لتنعمي برائحة ذكية أثناء النوم.

2. لتعطير وسائد السرير:

- رشي القليل من المسك أو العود على كيس من القماش.

- أدخلي الكيس في حشوة الوسادة.

3. لتعطير مساحة الغرفة:

ضعي نقطة من العطر على لمبة الإضاءة وهي مطفأة في غرفة النوم، لتنتشر رائحة العطر بفعل الحرارة التي ستؤدي إلى تبخر العطر فور إضاءة اللمبة!