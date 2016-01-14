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التعليم والبحث العلمي بـ«النواب» توافق على 8قرارت بقوانين خاصة بالعملية التعليمية

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التعليم والبحث العلمي بـ«النواب» توافق على 8قرارت بقوانين خاصة بالعملية التعليمية التعليم والبحث العلمي بـ«النواب» توافق على 8قرارت بقوانين خاصة بالعملية التعليمية

مجلس النواب – أرشيفية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على 8 قرارات بقوانين تتعلق بالعملية التعليمية وهيئة التدريس بالجامعات والتي صدرت في غيبة البرلمان.

وقالت آمنة محمد نصير رئيس اللجنة ، إن اللجنة استلمت 8 قرارات بقوانين متعلقة بالعملية التعليمية في ، أبرزها ما يتعلق بالتأديب خاصة بعدما شهد العام الماضي انفلاتا واضحا، إضافة إلى تعيين رؤساء الجامعات بقرارات بقوانين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه رغم موافقة اللجنة عليها إلا أن هناك تحفظات لأعضاء من اللجنة على بعض المواد في هذه القرارات بقوانين، وأنها طالبت الأعضاء بتسجيل ملاحظاتهم للنظر في مدى إمكانية تعديلها في فترات لاحقة يكون الوقت متاحا فيها.

من جانبه، قال الدكتور جمال شيحة عضو اللجنة ، إنه يوافق على جميع القرارات بقوانين مع تحفظه عليها ، لكونها تحتاج إلى تعديلات، لافتا إلى أن المأزق الدستوري يحتم الموافقة على هذه القرارات بقوانين المعمول بها حاليا لحين بدء اتعقاد الجلسات وتشكيل اللجان بشكل نهائي لدراسة كافة القوانين بدقة أكثر وادخال التعديلات اللازمة.

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