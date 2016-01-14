بالفيديو | شاهد الفنانة أنتصار وهى تسخر من الشيخ مبروك عطية فى برنامجها نفسنه وتقول مبيكسفش وتسخر منه

الشيخ مبروك عطية هو عالم دينى وفقيه فى أمور الدين والدنيا وله برنامج خاص على أحدى القنوات الفضائية يقوم الناس بالأتصال به لأخذ رأيه فى مشاكل حياتهم وخاصة الدنيوية .

فيقوم الرد عليهم بأسلوب خاص به وصريح وينتقد بقوة ومن الممكن أن يتهكم على المتصلين ويوصفهم بألفاظ عامية وبذلك هو مختلف عن باقى الشيوخ .

والفنانة أنتصار لديها برنامج يسمى ( نفسنه ) وهو أنتشر أنتشار كبير بسبب جرأته وتناول مشاكل حياتيه ويقدم ضحك وسخرية أيضا وهى ليس بمفردها فى البرنامج فمعها فنانتان أخرتان .

وقد قاموا بالسخرية والنقد والتريقة على الشيخ مبروك لأسلوبه وطريقته الواضحة والجريئة فى الرد على المتصلين به فى عرض مشكلتهم عليه .

وقالت الفنانة أنتصار أنه أصبح شيخ قريب للقلب ومنتشر فى القرى والنجوع بسبب أسلوبه العامى وأنه يرد على مشاكل كانوا يرفضونها أغلب البرامج الدينية وأنه مبيتكسفش .

وأخذت تتريق على طريقة كلامه وعلى رده على متصله قالت أن زوجها غير نظيف ورائحته كريهة فرد عليها الشيخ مبروك رد جرىء ومضحك وأخذوا يضحكون ويسخرون على ذلك الرد .

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شبكةعيونالإخبارية

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