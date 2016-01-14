مقتل شرطيين فى انفجار عبوة ناسفة بمركبة شرطة فى عدن

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل شرطيين فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة شرطة فى وسط مدينة عدن باليمن وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

شهدت جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية المؤيدة له من جهة، ومليشيات الحوثيين وحليفها الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح من جهة أخرى ما أدى إلى مقتل 34 وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثيين وصالح.

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