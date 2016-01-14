الجيش اللبنانى يضبط شبكتين لتهريب الأشخاص إلى أوروبا

ضبط الجيش اللبنانى شبكتين لتهريب أشخاص إلى أوروبا بطرق غير شرعية عبر سواحل البلاد الشمالية. وذكر بيان صدر عن جيش لبنان اليوم أن دورية تابعة لمديرية المخابرات بالجيش اللبنانى أوقفت مصطفى محمد كلسينا والفلسطينى خالد طالب النعمانى اللذين كانا يخططان لنقل مجموعة من الأشخاص إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وأشار البيان إلى أن المدعو كلسينا كان قد أوقف فى شهر أكتوبر بالتهمة نفسها، وصودر المركب الذى كان سيستعمله آنذاك.

وقال البيان أن مديرية المخابرات أوقفت أيضا الفلسطينى سليمان أحمد زعرور الذى كان يخطط ضمن شبكة أخرى للقيام بعمليات تسفير مشابهة.

وأوضحت قيادة الجيش اللبنانى أنه قد ضبط بحوزة أفراد الشبكتين، مبالغ مالية، بالإضافة إلى لوائح بالأشخاص اللذين ينوون تسفيرهم.

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