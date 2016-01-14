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استطلاع للرأى: غالبية الأتراك لا يعتبرون إسرائيل تمثل خطرا عليهم

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استطلاع للرأى: غالبية الأتراك لا يعتبرون إسرائيل تمثل خطرا عليهم استطلاع للرأى: غالبية الأتراك لا يعتبرون إسرائيل تمثل خطرا عليهم
كشف استطلاع للرأى أجرته جامعة إسطنبول التركية أن الغالبية العظمى من الأتراك لا يعتبرون دولة إسرائيل الخطر الأكبر الذى يهددهم، موضحا أن تصريحات الرئيس التركى الأخيرة حول تطبيع العلاقات من جديد مع تل أبيب ساهمت فى إعادة نظر الأتراك تجاهها.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، التى نشرت نتائج الاستطلاع، أن الأتراك يرون روسيا هى الخطر الأكبر بعد الأزمة الأخيرة فى العلاقات بين البلدين، عقب إسقاط مقاتلة روسية من نوع "سو – 24" فى الأراضى السورية.

وأوضحت الصحيفة، أنه طبقا للاستطلاع، فإن أكثر من نصف الأتراك يتوقعون حدوث تقسيم فى تركيا بنسبة 54% مقابل 46% العام الماضى.

وحول شعبية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فإن أكثر من ثلثى الأتراك لا يحبون أردوغان، وعبر أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم يرفضون تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسى لكونه نظام الشخص الأوحد.

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