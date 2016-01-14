«الدفاع الوطني» يمدد مشاركة القوات المسلحة بالخليج وباب المندب لمدة عام

وافق مجلس الدفاع الوطني، على تمديد مشاركة عناصر من القوات المسلحة في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لعام أو لحين انتهاء المهمة، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، بحضور رئيس مجلس النواب إلى جانب كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

وشهد الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها. وقد وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.