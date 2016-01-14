فينجر يوضح لماذا النني قادر على النجاح مع أرسنال

تحدث الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي عن المصري محمد النني لاعب الفريق الجديد.

وأعلن أرسنال عن انضمام محمد النني من صفوف بازل السويسري كأول صفقات الفريق الشتوية.

وقال فينجر للموقع الرسمي لأرسنال "بشكل عام أؤمن بأنه سيكون إضافة جيدة للفريق، هو لم يأت مباشرة لفريق كبير بل قضى فترة في أوروبا لذلك التأقلم سيكون سريعا".

وأضاف "هو بعمر الـ23 ولعب في دوري الأبطال والدوري الأوروبي والدوري السويسري، ويستطيع أن يلعب في جميع مراكز الوسط".

وأردف "يلعب بين منطقتي الجزاء وكذلك ارتكاز دفاعي وهو لاعب مبشر جدا، نحن نريد لاعب متعدد المهام وأنا أريد لاعب يستطيع تأدية هذه الأدوار في وسط الملعب".

وتابع "قوته تكمن في قدراته الفنية ورؤيته والذكاء الذي يمتلكه ولياقته البدنية الذي يمنحه الفرصة للعب في مستويات عالية، وأنا أعتقد أن قدراته البدنية تؤهله للعب في مستوى عالي".

وتابع "بشكل عام أنا أعتقد أنه يمتلك كل القدرات التي تجعله يؤدي بشكل طيب معنا".