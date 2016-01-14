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يحيى علي لـ في الجول: صفقة النني تخطت الـ10 مليون استرليني.. ولهذا نجحت

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يحيى علي لـ في الجول: صفقة النني تخطت الـ10 مليون استرليني.. ولهذا نجحت يحيى علي لـ في الجول: صفقة النني تخطت الـ10 مليون استرليني.. ولهذا نجحت

حتى تحصل على تصريح عمل في إنجلترا كلاعب كرة قدم محترف أمامك سبيل من اثنين.

السبيل الأول أن تكون قد شاركت في 75% من مباريات منتخب بلادك، شرط أن يكون فريقك الوطني مركزه متقدم بين الـ50 الأوائل على مستوى العالم.

أما الثاني فهو الذي جعل النني ينتقل من بازل إلى أرسنال دون أي مشكلة تذكر، بحسب ما أكده يحيى علي وسيط الصفقة بمشاركة شركة إنجليزية لتسويق اللاعبين.

وقال يحيى علي لـFilGoal.com: " في حال تخطت الصفقة 10 مليون جنيه استرليني في مجملها سواء ما يحصل عليه اللاعب والنادي يصبح قانونيا أن يحصل اللاعب على تصريح العمل من دون النظر لنسبة مشاركاته الدولية".

وتابع "هذا ما حدث مع النني".

ووقع لاعب المقاولون العرب الأسبق مع أرسنال على عقد يمتد 4 أعوام ونصف.

الصفقات الأكبر

وبات النني صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ بعد محمد صلاح. الصفقتان اللتان تمتا تحت راية يحيى علي.

وصرح علي "من المهم أن يخرج اللاعبون المصريون لأوروبا. العوامل الآن في صالحنا وعلاقاتنا تجعلنا نصل لأندية بحجم تشيلسي وأرسنال".

وأتم "نتمنى تكرار تجربة النني قريبا".

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