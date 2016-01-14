الكويت تختار شيخ الأزهر شخصية احتفالية "الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية"

كشف الأمين العام المساعد لقطاع الفنون فى المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت محمد العسعوسى، عن اختيار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، شخصية احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016.

وقال العسعوسى، فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن شيخ الأزهر شخصية إسلامية عالمية ويعتلى أعرق مؤسسة علمية فى العالم العربى والإسلامى، وهو الأزهر الشريف، الذى يعتبر رمز الإسلام الوسطى المعتدل فى العالم أجمع.

على صعيد آخر، أكد العسعوسى اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق مهرجان القرين الثقافى يوم 18 يناير الجارى، بحضور العديد من الشخصيات العربية والإسلامية، وسيشمل العديد من الأنشطة المميزة هذا العام بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، وستشارك العديد من الدول العربية والإسلامية فى مختلف الأنشطة التى ستكون مفاجأة هذا العام.