أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكويت تختار شيخ الأزهر شخصية احتفالية "الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية"

Google+ Print
الكويت تختار شيخ الأزهر شخصية احتفالية "الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية" الكويت تختار شيخ الأزهر شخصية احتفالية "الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية"
كشف الأمين العام المساعد لقطاع الفنون فى المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت محمد العسعوسى، عن اختيار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، شخصية احتفالية الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016.

وقال العسعوسى، فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن شيخ الأزهر شخصية إسلامية عالمية ويعتلى أعرق مؤسسة علمية فى العالم العربى والإسلامى، وهو الأزهر الشريف، الذى يعتبر رمز الإسلام الوسطى المعتدل فى العالم أجمع.

على صعيد آخر، أكد العسعوسى اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق مهرجان القرين الثقافى يوم 18 يناير الجارى، بحضور العديد من الشخصيات العربية والإسلامية، وسيشمل العديد من الأنشطة المميزة هذا العام بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، وستشارك العديد من الدول العربية والإسلامية فى مختلف الأنشطة التى ستكون مفاجأة هذا العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365