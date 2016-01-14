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انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة "السيسى"

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انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة "السيسى" انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة "السيسى"
انتهى، قبل قليل، اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الاجتماع الذى بدأ فى العاشرة من صباح اليوم، الخميس.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لأول مرة، وذلك بنص الدستور.

ويتكون مجلس الدفاع الوطنى من الرئيس عبد الفتاح رئيساً، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الخارجية، المالية، الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

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