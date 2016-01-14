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فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الأسنان لحضور 20 عضوا فقط

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فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الأسنان لحضور 20 عضوا فقط فشل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الأسنان لحضور 20 عضوا فقط
قال محمد عبد اللطيف عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إن عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية حال دون انعقادها، مشيرا إلى أن 20 طبيبا فقط حضروا إلى مقر اتحاد المهن، لحضور الجمعية، من إجمالى النصاب القانونى 200 عضو.

وأرجع عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أسباب عزوف الأطباء عن المشاركة بالجمعية العمومية إلى الأجواء العامة التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى سلبية بعض الأطباء.

يذكر أنه كان من المقرر أن تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان جمعية عمومية طارئة، ظهر اليوم، لبحث أزمة الدراسات العليا وارتفاع المصروفاتها بالجامعات، وامتناع وزارة الصحة عن تطبيق القانون رقم 14 ومواده الخاصة بتحمل مصروفات الدراسات للأطباء.

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