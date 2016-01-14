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صحة شمال سيناء: وفاة 2 بأنفلونزا الخنازير بعد تأكيد التحاليل إصابة1منهم فقط

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صحة شمال سيناء: وفاة 2 بأنفلونزا الخنازير بعد تأكيد التحاليل إصابة1منهم فقط صحة شمال سيناء: وفاة 2 بأنفلونزا الخنازير بعد تأكيد التحاليل إصابة1منهم فقط
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء الموقف الميدانى لتداعيات إصابة مواطن ووفاته بمرض انفلونزا الخنازير.

وجاء فى البيان أن مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة أمراض فصل الشتاء، وعلى رأس أولوياتها أمراض الأنفلونزا المستجدة، وأنفلوانزا الطيور، والكورونا، تمثلت هذه الإجراءات فى دعم الترصد الوبائى بالمستشفيات والوحدات الصحية، ورفع الوعى لدى الفريق الطبى، وحمايته من إلاصابة، والاكتشاف المبكر للحالات للحد من انتشار العدوى، ومراقبة الوضع الوبائى (العالمى المحلى )، والإجراءات الوقائية، والإجراءات العلاجية، والتدريب المستمر، ورفع الوعى المجتمعى بالتثقيف والإعلام الصحى، وتنفيذ بروتوكول التعاون مع مديريه الطب البيطرى بشمال سيناء.

وأشار البيان إلى أن الوضع الوبائى فى مستشفى العريش العام، تم الاشتباه فى 6 حالات (أنفلونزا مستجدة) ،و أخذ 6 مسحة حلق من جميع الحالات وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة ، ووردت نتيجة تحليل عدد2عينه ، حالة إيجابيه لمرض الأنفلوانزا المستجدة(A/H1N1 ) ، وحالة سلبية، ومازالت هناك 4عينات تحت الفحص للمرضى (م.س 32سنه)، (ع.أ 4شهور )، (د.أ22سنه ).

أضاف البيان: توفيت الحاله الإيجابية، وتوفيت الحالة السلبية، وباقى الحالات لم ترد نتائج تحليلها، ومحجوزه لتلقى العلاج بمستشفى العريش العام .

وفى مستشفى بئر العبد المركزى: تم حجز عدد 4 حالات اشتباه للأنفلوانزا المستجده اليوم 14/1/2016 منهم 3 حالات من مخالطى حالة الوفاة الإيجابية للمرض، و تم التوسع فى الاشتباه وأخذ عينات (مسحات حلق) من جميع الحالات التى تحجز بالمستشفيات وتعانى من أعراض تنفسيه حادة.
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