نواب يوقعون على مذكرة لاستمرار قطع البث عن جلسات البرلمان

وقع عدد من أعضاء مجلس النواب على مذكرة لتقديمها إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، من أجل استمرار وقف البث الجلسات، معربين عن غضبهم من بعض وسائل الإعلام بسبب تناول بعض اللقطات والصور بشكل غير لائق، على حد قولهم.

ومن الموقعين على المذكرة النائب ممدوح مقلد وزينب على وأشرف عزيز وسارة صالح وأحمد وائل المشنب، وغيرهم ومن جانبها قالت النائبة سارة صالح إنها مع وقف البث لفترة معينة لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية المتعلقة باللائحة، على أن يعود مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع داخل المجلس.

وأشارت صالح إلى أنها لم تكن تتوقع أن تتناول بعض وسائل الإعلام صور النواب بهذا الشكل، قائلة :" ازاى يصوروا نائب تعبان ويسخروا منه فين الانسانية والمهنية والميثاق الاعلامى، واحنا اول يوم اشتغلنا اكثر من 16 ساعة يعنى الطبيعى ان يكون فيه ناس تعبانه احنا بشر".

واتفقت معها النائبة إيفيلين متى، قائلة إنها مع استمرار وقف بث الجلسات لحين أن يتم الانسجام بين النواب والانتهاء من الجلسات الاجرائية، وأن يكف الإعلام عما وصفته بـ" الاستهزاء" بالنواب.

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